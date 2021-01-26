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Espreso.tvОбществоСейчас прилетит и Коломойскому и Зеленскому, - Звиробий о санкциях США

Сейчас прилетит и Коломойскому и Зеленскому, - Звиробий о санкциях США

По мнению Маруси Звиробий, после введения США санкций против нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского власть Америки может взяться за проверку и введение их против олигарха Игоря Коломойского и президента Владимира Зеленского

Об этом общественный деятель, политик Маруся Звиробий сообщила в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

На вопрос, кто по ее мнению является "крышей" для Дубинского и Деркача и означает ли отсутствие реакции Зеленского на официальное заявление Вашингтона, что США возьмутся и за самого президента Украины и его окружение, она ответила: "Еще Байдена (Джо Байден - президент США, - ред.) не назначили, а уже была реакция на Дубинского".

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Звиробий отметила, что санкции США являются определенным месседжем того, кем сейчас будет заниматься новая власть в Америке и ее отношения к украинским коррупционерам.

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"Потому что это можно своей зеленой ботве рассказывать, что ты поборол коррупцию в стране, где она просто уселась на все государственные должности и ни в чем себе не отказывает. А страны, наши коллеги, их ведь не обманешь. И если ты свой нос, коррумпированный, суеш для того, чтобы еще и там с кем-то договариваться, то будет же обязательная отдача. И она сейчас ему (Зеленскому, - ред.) прилетит, и Дубинскому, и Коломойскому. Не зря же у нас Дубинский, Зеленский, Коломойский все уже под прицелом наших американских друзей ", - отметила общественный деятель.

  • Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
  • Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
  • 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции. В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него.
  • Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
  • Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.

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