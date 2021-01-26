Сейчас прилетит и Коломойскому и Зеленскому, - Звиробий о санкциях США
Об этом общественный деятель, политик Маруся Звиробий сообщила в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.
На вопрос, кто по ее мнению является "крышей" для Дубинского и Деркача и означает ли отсутствие реакции Зеленского на официальное заявление Вашингтона, что США возьмутся и за самого президента Украины и его окружение, она ответила: "Еще Байдена (Джо Байден - президент США, - ред.) не назначили, а уже была реакция на Дубинского".
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Звиробий отметила, что санкции США являются определенным месседжем того, кем сейчас будет заниматься новая власть в Америке и ее отношения к украинским коррупционерам.
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"Потому что это можно своей зеленой ботве рассказывать, что ты поборол коррупцию в стране, где она просто уселась на все государственные должности и ни в чем себе не отказывает. А страны, наши коллеги, их ведь не обманешь. И если ты свой нос, коррумпированный, суеш для того, чтобы еще и там с кем-то договариваться, то будет же обязательная отдача. И она сейчас ему (Зеленскому, - ред.) прилетит, и Дубинскому, и Коломойскому. Не зря же у нас Дубинский, Зеленский, Коломойский все уже под прицелом наших американских друзей ", - отметила общественный деятель.
- Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
- Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
- 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции. В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него.
- Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
- Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
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