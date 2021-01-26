Сейчас прилетит и Коломойскому и Зеленскому, - Звиробий о санкциях США

26 января, 2021, 16:45

По мнению Маруси Звиробий, после введения США санкций против нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского власть Америки может взяться за проверку и введение их против олигарха Игоря Коломойского и президента Владимира Зеленского

Об этом общественный деятель, политик Маруся Звиробий сообщила в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

На вопрос, кто по ее мнению является "крышей" для Дубинского и Деркача и означает ли отсутствие реакции Зеленского на официальное заявление Вашингтона, что США возьмутся и за самого президента Украины и его окружение, она ответила: "Еще Байдена (Джо Байден - президент США, - ред.) не назначили, а уже была реакция на Дубинского".

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Звиробий отметила, что санкции США являются определенным месседжем того, кем сейчас будет заниматься новая власть в Америке и ее отношения к украинским коррупционерам.

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"Потому что это можно своей зеленой ботве рассказывать, что ты поборол коррупцию в стране, где она просто уселась на все государственные должности и ни в чем себе не отказывает. А страны, наши коллеги, их ведь не обманешь. И если ты свой нос, коррумпированный, суеш для того, чтобы еще и там с кем-то договариваться, то будет же обязательная отдача. И она сейчас ему (Зеленскому, - ред.) прилетит, и Дубинскому, и Коломойскому. Не зря же у нас Дубинский, Зеленский, Коломойский все уже под прицелом наших американских друзей ", - отметила общественный деятель.

Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.

15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции. В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него.

Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.

Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.

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