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Зеленский дважды просил Дубинского выйти из состава фракции "слуг". Нардеп отказался, - СМИ


фото: Facebook Олександра Дубінського
Президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего заседания фракции "Слуга народа" дважды просил Александра Дубинского выйти из ее состава. Тот отказался выполнить просьбу главы государства

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в руководстве "Слуги народа".

По словам собеседника, Зеленский о выходе Дубинского "просил дважды". Тот отказался выполнять требование.

"Я не выйду, я не виновен", - передал собеседник слова Дубинского.

Также о том, что Дубинский отказался выходить из состава фракции, сообщили журналисты Валерий Калныш и Роман Кравец.

"Дубинский жаловался, что против него работают соросята и антикоррупционеры, которые вводят президента в заблуждение. На это президент отреагировал, сказав, что запрещает Дубинскому говорить, что кто-то вводит его в заблуждение. Президент отметил свою позицию, дескать, этот "депутат должен уйти из нашей команды", - написал Кравец в своем телеграм-канале.

Также по данным СМИ, голосование за назначение Юрия Витренко вице-премьером по вопросам энергетики ожидается в Верховной Раде 27-28 февраля.

  • Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
  • Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
  • 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специального заседания фракции. В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него
  • Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
  • Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
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