Зеленский дважды просил Дубинского выйти из состава фракции "слуг". Нардеп отказался, - СМИ
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в руководстве "Слуги народа".
По словам собеседника, Зеленский о выходе Дубинского "просил дважды". Тот отказался выполнять требование.
"Я не выйду, я не виновен", - передал собеседник слова Дубинского.
Также о том, что Дубинский отказался выходить из состава фракции, сообщили журналисты Валерий Калныш и Роман Кравец.
"Дубинский жаловался, что против него работают соросята и антикоррупционеры, которые вводят президента в заблуждение. На это президент отреагировал, сказав, что запрещает Дубинскому говорить, что кто-то вводит его в заблуждение. Президент отметил свою позицию, дескать, этот "депутат должен уйти из нашей команды", - написал Кравец в своем телеграм-канале.
Также по данным СМИ, голосование за назначение Юрия Витренко вице-премьером по вопросам энергетики ожидается в Верховной Раде 27-28 февраля.
- Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
- Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
- 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специального заседания фракции. В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него
- Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
- Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
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