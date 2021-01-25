Зеленский дважды просил Дубинского выйти из состава фракции "слуг". Нардеп отказался, - СМИ

25 января, 2021, 21:36

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в руководстве "Слуги народа".

По словам собеседника, Зеленский о выходе Дубинского "просил дважды". Тот отказался выполнять требование.

"Я не выйду, я не виновен", - передал собеседник слова Дубинского.

Также о том, что Дубинский отказался выходить из состава фракции, сообщили журналисты Валерий Калныш и Роман Кравец.

"Дубинский жаловался, что против него работают соросята и антикоррупционеры, которые вводят президента в заблуждение. На это президент отреагировал, сказав, что запрещает Дубинскому говорить, что кто-то вводит его в заблуждение. Президент отметил свою позицию, дескать, этот "депутат должен уйти из нашей команды", - написал Кравец в своем телеграм-канале.

Также по данным СМИ, голосование за назначение Юрия Витренко вице-премьером по вопросам энергетики ожидается в Верховной Раде 27-28 февраля.