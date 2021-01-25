Была длительная дискуссия. Не буду ее сейчас всю пересказывать, - Корниенко о разговоре Зеленского с Дубинским на фракции
Об этом руководитель партии "Слуга народа" народный депутат Александр Корниенко рассказал на брифинге после заседания фракции, передает Еспресо.TV.
"Второй вопрос на заседании касался пана Дубинского. Была длительная дискуссия. Не буду ее сейчас всю пересказывать. Дискуссия была эмоциональная. В итоге мы выходим на следующее предложение, этот опрос. Первое - поддержать Дубинского, второе - исключение из фракции, третье - представление в соответствующие структуры об увольнении Дубинского с должности заместителя председателя Комитета ВР по налогам и таможенной политике. Будем ближайшие день-два изучать эту ситуацию", - cказал Корниенко.
По словам Корниенко, первый вариант предусматривает направление писем поддержки Дубинского в различные международные организации.
Для принятия решения по Дубинскому, возможно, придется еще раз собрать заседание фракции, уточнил Корниенко.
Также Корниенко прокомментировал слухи о споре между Зеленским и Дубинским на заседании фракции.
"Я бы не назвал это повышенными тонами. Были и эмоциональные, и рациональные аргументы со стороны Зеленского и Дубинского. Была дискуссия. Мы были свидетелями этой дискуссии. Я опять-таки не буду всю ее пересказывать. Предложения тоже звучали", - добавил нардеп.
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- Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
- Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
- 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специального заседания фракции. В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него.
- Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
- Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
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