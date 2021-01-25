Была длительная дискуссия. Не буду ее сейчас всю пересказывать, - Корниенко о разговоре Зеленского с Дубинским на фракции

25 января, 2021, 22:05

Для принятия решения по Дубинскому, возможно, придется еще раз собрать заседание фракции "Слуга народа"

Об этом руководитель партии "Слуга народа" народный депутат Александр Корниенко рассказал на брифинге после заседания фракции, передает Еспресо.TV.

"Второй вопрос на заседании касался пана Дубинского. Была длительная дискуссия. Не буду ее сейчас всю пересказывать. Дискуссия была эмоциональная. В итоге мы выходим на следующее предложение, этот опрос. Первое - поддержать Дубинского, второе - исключение из фракции, третье - представление в соответствующие структуры об увольнении Дубинского с должности заместителя председателя Комитета ВР по налогам и таможенной политике. Будем ближайшие день-два изучать эту ситуацию", - cказал Корниенко.

По словам Корниенко, первый вариант предусматривает направление писем поддержки Дубинского в различные международные организации.

Для принятия решения по Дубинскому, возможно, придется еще раз собрать заседание фракции, уточнил Корниенко.

Также Корниенко прокомментировал слухи о споре между Зеленским и Дубинским на заседании фракции.

"Я бы не назвал это повышенными тонами. Были и эмоциональные, и рациональные аргументы со стороны Зеленского и Дубинского. Была дискуссия. Мы были свидетелями этой дискуссии. Я опять-таки не буду всю ее пересказывать. Предложения тоже звучали", - добавил нардеп.

Читайте также: Зеленский дважды просил Дубинского выйти из состава фракции "слуг". Нардеп отказался, - СМИ