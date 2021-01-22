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Пожар в Харькове: Зеленский объявил общенациональный траур 23 января


фото: Офіс президента
Из-за пожара, унесшего жизни 15 пенсионеров в Харькове, президент Владимир Зеленский решил объявить общенациональный траур 23 января

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего визита в Харьков, передает " 24 кана л".

"Я подпишу указ, завтра будет траур на национальном уровне", - отметил Зеленский.

Напомним, 22 января было объявлено днем траура в городе Харьков.

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