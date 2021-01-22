Пожар в Харькове: Зеленский объявил общенациональный траур 23 января
22 января, 2021, 12:21
Из-за пожара, унесшего жизни 15 пенсионеров в Харькове, президент Владимир Зеленский решил объявить общенациональный траур 23 января
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего визита в Харьков, передает " 24 кана л".
"Я подпишу указ, завтра будет траур на национальном уровне", - отметил Зеленский.
Напомним, 22 января было объявлено днем траура в городе Харьков.
- 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиивська, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже .
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в двухэтажном жилом доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.
- Из-за пожара в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы , заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
- В Харьковской ОГА отметили, что по адресу ул Нижняя Гиевська, 150-б, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, систем не зарегистрировано никаких заведений соцзащиты
- Работников доме престарелых, где в пожаре погибли 15 человек, доставили в полицию
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