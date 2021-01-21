"Поручаю Кабмину немедленно разобраться": Зеленский отреагировал на пожар с 15 погибшими в Харькове

21 января, 2021, 16:45

Об этом сообщает Офис президента в Telegram.

"Страшная трагедия в Харькове. Из-за пожара в доме престарелых есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека. Сейчас уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших. Мы все молимся, чтобы не было больше", - отметил Зеленский.

Он призвал местные власти - руководителей городов и областей - максимально сотрудничать с центральной властью, чтобы помочь пострадавшим и родственникам погибших.

"Поручаю Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем", - подчеркнул Зеленский.

Президент также поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в кратчайшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.

Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар во втором этаже.

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