"Поручаю Кабмину немедленно разобраться": Зеленский отреагировал на пожар с 15 погибшими в Харькове
Об этом сообщает Офис президента в Telegram.
"Страшная трагедия в Харькове. Из-за пожара в доме престарелых есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека. Сейчас уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших. Мы все молимся, чтобы не было больше", - отметил Зеленский.
Он призвал местные власти - руководителей городов и областей - максимально сотрудничать с центральной властью, чтобы помочь пострадавшим и родственникам погибших.
"Поручаю Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем", - подчеркнул Зеленский.
Президент также поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в кратчайшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.
- Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар во втором этаже.
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