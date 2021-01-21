Пожар в Харькове: возбуждено уголовное дело, владелицу дома престарелых могут задержать
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.
Отмечается, что по факту пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове полиция открыла уголовное производство.
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"Полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждением, который тоже будет задержан в порядке статьи 208 УПК. Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают", - заявил Аваков.
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Он отметил, что причины установят как можно скорее.
"Окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки. Сейчас уже создана правительственная комиссия, которая будет работать на месте трагедии. Все виновные будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - отметил Аваков.
- Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
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