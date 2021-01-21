Пожар в доме престарелых в Харькове: работников доставили в полицию
Об этом сообщает "Укринформ".
Представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что имя владельца дома уже установлено, что касается следственных действий с ним и находится ли тот в полиции, Чубенко пока не сказал.
"В настоящее время установлены владельцы, работники, которые там работали, но чтобы установить, официально - не официально (работало заведение, - ред.), будут смотреть дополнительные документы, следователю необходимо провести необходимые следственные действия. Лица причастные установлены, доставлены в местный отдел полиции. Следователи и прокуроры проводят следственные действия", - сказа он.
- Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в двухэтажном жилом доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.
- Из-за пожара в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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