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Пожар в доме престарелых в Харькове: работников доставили в полицию

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж заявил, что работников дома престарелых, где в пожаре погибли 15 человек, доставили в полицию

Об этом сообщает "Укринформ".

Представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что имя владельца дома уже установлено, что касается следственных действий с ним и находится ли тот в полиции, Чубенко пока не сказал.

"В настоящее время установлены владельцы, работники, которые там работали, но чтобы установить, официально - не официально (работало заведение, - ред.), будут смотреть дополнительные документы, следователю необходимо провести необходимые следственные действия. Лица причастные установлены, доставлены в местный отдел полиции. Следователи и прокуроры проводят следственные действия", - сказа он.

 

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