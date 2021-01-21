В Харькове горит дом престарелых, погибли по меньшей мере 15 человек, - ГСЧС
21 января, 2021, 16:26
21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиивська, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже
Об этом сообщает ГСЧС.
"Пожарные ликвидируют пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых. 21 января в 15:03 в Харькове на ул. Нижняя Гиивская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже", - говорится в сообщении.
По состоянию на 15:50 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали.
Площадь пожара составляет 100 кв
К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники.
Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
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