В Харькове горит дом престарелых, погибли по меньшей мере 15 человек, - ГСЧС

21 января, 2021, 16:26

21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиивська, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже

Об этом сообщает ГСЧС.

"Пожарные ликвидируют пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых. 21 января в 15:03 в Харькове на ул. Нижняя Гиивская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15:50 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали.

Площадь пожара составляет 100 кв

К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

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