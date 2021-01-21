Пожар в Харькове: дом престарелых не был в списке учреждений соцзащиты
21 января, 2021, 20:16
В Харьковской ОГА отметили, что по адресу ул Нижняя Гиевская, 150б, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, не зарегистрировано никакого заведения соцзащиты
Об этом сообщил директор департамента ОГА Юрий Шпарага, передает "Интерфакс-Украина".
"За забором - частный дом. Туда никто не имел доступа, так как это учреждение не имеет назначения как учреждение социальной защиты населения", - рассказал Шпарага журналистам на месте происшествия.
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Он отметил, что пожилые люди, которые находились в доме на момент пожара и которых удалось спасти, в случае необходимости будут размещены в интернатных учреждениях области. Шпарага также сообщил, что сейчас устанавливаются родственники и близкие этих людей.
- Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в двухэтажном жилом доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.
- Из-за пожара в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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