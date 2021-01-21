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Espreso.tvОбществоПожар в Харькове: дом престарелых не был в списке учреждений соцзащиты

Пожар в Харькове: дом престарелых не был в списке учреждений соцзащиты

В Харьковской ОГА отметили, что по адресу ул Нижняя Гиевская, 150б, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, не зарегистрировано никакого заведения соцзащиты

Об этом сообщил директор департамента ОГА Юрий Шпарага, передает "Интерфакс-Украина".

"За забором - частный дом. Туда никто не имел доступа, так как это учреждение не имеет назначения как учреждение социальной защиты населения", - рассказал Шпарага журналистам на месте происшествия.

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Он отметил, что пожилые люди, которые находились в доме на момент пожара и которых удалось спасти, в случае необходимости будут размещены в интернатных учреждениях области. Шпарага также сообщил, что сейчас устанавливаются родственники и близкие этих людей.

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