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Espreso.tvОбщество22 января в Харькове объявлен днем траура в связи с гибелью 15 пенсионеров в результате пожара в доме престарелых

22 января в Харькове объявлен днем траура в связи с гибелью 15 пенсионеров в результате пожара в доме престарелых

Секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов заявил, что подпишет распоряжение об объявлении 22 января Днем траура по погибшим в результате пожара, произошедшего на ул. Новая Гиевская, 150б

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас я подпишу распоряжение, завтра на один день в Харькове будет объявлен траур по погибшим людям", - отметил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также он пообещал, что всех погибших в результате пожара похоронят за счет горбюджета.

  • Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в двухэтажном жилом доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.
  • Из-за пожара в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
  • В Харьковской ОГА отметили, что по адресу ул Нижняя Гиевская, 150б, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, не зарегистрировано никаких заведений соцзащиты
  • Работников дома престарелых, где в пожаре погибли 15 человек, доставили в полицию

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