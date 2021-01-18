Преследования Навального могут остановить только жесткие санкции против Кремля, - Марк Фейгин
Об этом заявил бывший депутат Госдумы Марк Фейгин в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на телеканале Еспресо.TV .
"Паузу Германия выдержала, ведь, могу предположить, Меркель пыталась убедить в чем Путина. Возможно, даже требовала гарантий того, что Навального снова не отравлен "новичком", или, например, его не убьют в камере. Это только мои предположения. Но хочу добавить, что с Путиным (Владимир Путин - президент РФ - ред.) Трудно о чем-то договориться и повлиять на него. На него может повлиять только кремлевское окружение. Вот именно его окружение и нужно заставить действовать и есть только один способ это сделать - введение более жестких санкций. И это не только должно работать с Навальным. Те же американцы уже анонсировали, что после инаугурации Байдена, 20 января, против РФ будут введены 4 вида санкций. Сейчас демократическая администрация Байдена выбирает, какие из них. Но чтобы они подействовали, нужно вводить строгие и жесткие санкции ", - заявил адвокат.
Марк Фейгин уверен, что США нужно признать РФ "международным спонсором терроризма". Он считает, что если Штаты это сделают, то окружение Путина сможет донести ему, что так нужно делать по Навального и нужно остановить преследование российского оппозиционера.
Также Фейгин добавил, что Германия тоже должна принять участие в санкциях против Путина и его окружения.
"Если санкции США примкнет еще, условно, Германия, то результат не заставит себя ждать. Например, отказаться от "Северного потока - 2" и уже окончательно заморозить этот процесс. И, поверьте, больше ничего не нужно. Это действенные методы давления на кремлевскую власть ", - добавил политолог.
- Напомним, вечером в воскресенье, 17 января 2021 года, Навальный со своей женой Юлией стремительно вернулся в Москву из Берлина , где он лечился от тяжелого отравления, полученного во время покушения.
- В терминале D он выступил с коротким обращением .
- Чтобы изолировать политика от его сторонников, правоохранители перенесли прибытия рейса Навального из Внуково в Шереметьево и перекрыли Ленинградский проспект.
- После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера . Впоследствии стало известно, где содержат Навального .
- В свою очередь, мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января суд по Навальному начался в отделении полиции .
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