Навальный прилетел в Шереметьево. ПРЯМОЙ ЭФИР
17 января, 2021, 19:15
В 19:10 по Киеву в воскресенье, 17 января 2021 года, российский оппозиционер Алексей Навальный с женой Юлией прибыл самолетом из Берлина в Москву
Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает Еспресо.TV.
Как она отметила, режим Путина очень боится возвращения Навального.
"Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся так", - отметила Ярмыш.
Стрим с места происшествия
- Напомним, в берлинской клинике "Шарите" политик лечился от тяжелого отравления.
- По данным международной команды расследователей Bellingcat, Навального отравили действующие сотрудники спецслужб России. Он позвонил одному из них, и тот подтвердил предварительные подозрения.
- Вместе с тем президент РФ Владимир Путин публично заявил, что контрразведчики следили за Навальным, однако, как утверждает глава российского государства, приказа на совершение покушения якобы не получали.
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