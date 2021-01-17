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Espreso.tvМирНавальный прилетел в Шереметьево. ПРЯМОЙ ЭФИР

Навальный прилетел в Шереметьево. ПРЯМОЙ ЭФИР


фото: Twitter
В 19:10 по Киеву в воскресенье, 17 января 2021 года, российский оппозиционер Алексей Навальный с женой Юлией прибыл самолетом из Берлина в Москву

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает Еспресо.TV.

Как она отметила, режим Путина очень боится возвращения Навального.

"Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся так", - отметила Ярмыш.

 

Стрим с места происшествия

 
 
 

 

  • Напомним, в берлинской клинике "Шарите" политик лечился от тяжелого отравления.
  • По данным международной команды расследователей Bellingcat, Навального отравили действующие сотрудники спецслужб России. Он позвонил одному из них, и тот подтвердил предварительные подозрения.
  • Вместе с тем президент РФ Владимир Путин публично заявил, что контрразведчики следили за Навальным, однако, как утверждает глава российского государства, приказа на совершение покушения якобы не получали.

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