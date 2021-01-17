Чуда не произошло. Навального взяла под стражу пенитенциарная служба РФ

17 января, 2021, 20:50

Российский оппозиционер, основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный был официально задержан сотрудниками российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) вечером в воскресенье, 17 января 2021 года, во время прохождения паспортного контроля на выходе из московского аэропорта Шереметьево

Пояснение действий правоохранителей приведено на сайте ведомства, передает Еспресо.TV.

Причиной задержания политика названо "многократные нарушения испытательного срока".

"Дальнейшую меру пресечения определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей", - отмечает пенитенциарная служба РФ.

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В частности, под "многократными нарушениями" подразумевается якобы неявка Навального на периодическую обязательную регистрацию, которую он должен проходить как приговоренный к условному сроку.

Как отмечает у себя в фейсбуке представитель Алексея Навального Леонид Волков, речь идет о политически мотивированном деле "Ив Роше", по которому Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу оппозиционера.

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"Но это все, разумеется, мелочи, которые не имеют никакого значения. Мы должны за обсуждением всей этой шелухи не забывать большой картины.

Она заключается вот в чем:

— Путин поручил убить Навального, у эфэсбэшников не получилось.

— Навальный не только выжил, но и имел наглость расследовать собственное отравление.

— Сейчас Навального задержали в нарушение всех процедур и здравого смысла именно за то, что он выжил и вернулся", - подытожил Волков.

Справка

По данным международной команды расследователей Bellingcat, Навального травили действующие сотрудники спецслужб России. Он позвонил одному из них, и тот подтвердил предварительные подозрения.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин публично заявил, что контрразведчики следили за Навальным, однако, как утверждает глава российского государства, приказа на совершение покушения якобы не получали.

Напомним, вечером в воскресенье, 17 января 2021 года, Навальный со своей женой, Юлией Навальной, вернулся в Москву из Берлина, где он лечился от тяжелого отравления, полученного во время покушения.

В терминале D он выступил с коротким обращением.

Чтобы изолировать политика от его сторонников, правоохранители перенесли прибытие рейса Навального из Внуково в Шереметьево и перекрыли Ленинградский проспект. Есть задержанные, которых сейчас насчитывается 53 человека.

На пограничном контроле силовики куда-то увели Навального "для уточнения обстоятельств".

Адвоката к нему не допустили.

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