Стало известно, где удерживают Навального

18 января, 2021, 01:04

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится во 2-м виддиди УВД подмосковного города Химки, на проспекте Мира, 23А

Об этом руководитель юридического отдела негосударственного "Фонда борьбы с коррупцией" Вячеслав Гимади в ночь с 17 на 18 января 2021 года заявил в твиттере, передает Еспресо.TV .

"Меня защитника с нотариальной доверенности, к нему не пускают. Говорят, он спит. На закон, конечно же, не ссылаются", - отметил юрист.

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Внешне, несмотря на температуру воздуха в минус 24 градуса по Цельсию, здание охраняют усиленные наряды пеших патрульных.

Напомним, штаб Навального решил не выводить сейчас людей на протесты.

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