Стало известно, где удерживают Навального
18 января, 2021, 01:04
Российский оппозиционер Алексей Навальный находится во 2-м виддиди УВД подмосковного города Химки, на проспекте Мира, 23А
Об этом руководитель юридического отдела негосударственного "Фонда борьбы с коррупцией" Вячеслав Гимади в ночь с 17 на 18 января 2021 года заявил в твиттере, передает Еспресо.TV .
"Меня защитника с нотариальной доверенности, к нему не пускают. Говорят, он спит. На закон, конечно же, не ссылаются", - отметил юрист.
Читайте также: Чуда не произошло. Навального взяла под стражу пенитенциарная служба РФ
Внешне, несмотря на температуру воздуха в минус 24 градуса по Цельсию, здание охраняют усиленные наряды пеших патрульных.
- Напомним, штаб Навального решил не выводить сейчас людей на протесты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb