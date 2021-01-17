Перед приземлением Навального в московском Внуково задержали его людей и журналистов. Желающих встретить политика в Шереметьево не пропускают

17 января, 2021, 19:33

В воскресенье, 17 января 2021 года, российские силовики задержали работников основанного Алексеем Навальным негосударственного "Фонда борьбы с коррупцией" ФБК Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова, а также активиста Константина Котова и нескольких журналистов

Они ожидали прибытия пассажирского самолета с Навальным во Внуково (Москва, РФ), передает Еспресо.TV.

Также под стражу взяли помощника Навального Илью Пахоменко и сотрудницу штаба оппозиционера в Санкт-Петербурге Анастасию Кадетову.

Вместе с тем борт был перенаправлен из Внуково в Шереметьево.

Чтобы туда также не добрались сторонники Навального, по данным портала Mediazona, правоохранители перекрыли движение по московскому Ленинградскому проспекту.

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