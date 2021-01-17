"Это самый счастливый день в моей жизни. Я не боюсь", - Навальный

17 января, 2021, 19:52

По прибытии к терминалу D московского аэропорта Шереметьево российский оппозиционер Алексей Навальный, вернувшийся с лечения в Берлине, дал короткий брифинг. Как заявил политик, несмотря на то что ему угрожают новым уголовным преследованием, он не боится возвращаться на родину

Подробности рассказывает Еспресо.TV.

"Я не боюсь. Я с абсолютно нормальным чувством пойду на погранконтроль, выйду и поеду домой", - заверил политик.

"Потому что я знаю, что я прав. Я знаю что все уголовные дела против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки - это потому, что меня пытались испугать", - добавил Навальный.

"На моей стороне не только право, но и суд. Меня пытаються посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского Суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться", - подчеркнул Алексей Навальный.