Мировые лидеры призывают власти РФ немедленно освободить Навального

18 января, 2021, 10:30

Политические лидеры разных стран и международные правозащитные организации призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального, задержанного сразу после его прилета в Москву

Официальный Вашингтон осудил арест Навального российскими силовиками в аэропорту "Шереметьево" и выступил с требованием немедленно и без всяких условий освободить оппозиционера.

Об этом говорится в заявлении главы Государственного департамента США Майкла Помпео, обнародованном в ночь на понедельник.

"США решительно осуждают решение России арестовать Алексея Навального. Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем, что его задержание стало очередной попыткой заставить замолчать Навального, других оппозиционеров, а также независимые голоса, критикующие российские власти", - подчеркнул госсекретарь США.

Он подчеркнул, что уверенные в себе политические лидеры не боятся голоса оппозиции, прибегают к насилию над политическими оппонентами и их неправомерных задержаний.

"Российский народ, как и любой, заслуживает правительство, которое поддерживает открытую платформу идей, прозрачное и ответственное управление, независимую судебную власть и способность реализовывать базовые права человека относительно свободы слова и собраний", - подчеркнул Помпео.

Глава американской дипломатии призвал российское правительство "обеспечить равные условия для всех политических партий и кандидатов, стремящихся участвовать в избирательном процессе".

"Алексей Навальный не является проблемой. Мы требуем его немедленного и безусловного освобождения» ", - отметил государственный секретарь США.

Советник избранного президента США Джо Байдена по вопросам госбезопасности Джейк Салливан в Twitter призвал освободить Навального и наказать виновных в отравлении оппозиционера.

"Господина Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушения на его жизнь привлечь к ответственности. Нападки Кремля на Навального - это не просто нарушение прав человека, но и вызов русскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан", - написал Салливан .

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin's attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard. - Jake Sullivan (@jakejsullivan) January 17, 2021

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на пост Салливана и посоветовала зарубежным политикам уважать международное право и законодательство Российской Федерации.

"Что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягает на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране", - написала она в воскресенье на своей странице в Facebook.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал задержание Навального "неприемлемым" и призвал освободить его.

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him. - Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением по поводу задержания Алексея Навального в аэропорту. Его опубликовал в твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его немедленного освобождения", - написал Ринкевич. Он предупредил, что Евросоюз рассмотрит возможность введения новых санкций против России, если оппозиционера не отпустят в ближайшее время.

Заявление МИД «Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительно освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если Он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией » - Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 17, 2021

Председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева написала в Facebook, что украинская делегация планирует поднять вопрос об обжаловании полномочий делегации России, в том числе в связи с задержанием в Москве Навального.

"Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов по обсуждению (Urgent debates) и обжалованию полномочий РФ, основываясь, в том числе на этих событиях", - написала Мезенцева.

Отреагировал на задержание Навального и польский президент Дуда, призвав международное сообщество к реакции на действия власти РФ:

"Действия российских властей в отношении Алексея Навального не должны остаться без последствий для отношений международного сообщества с этой страной. От имени Польши - члена Совета ООН по правам человека я призываю к международной солидарности в этой ситуации", - написал Дуда.

Postępowanie władz rosyjskich wobec Aleksieja Nawalnego nie może nie mieć konsekwencji dla relacji społeczności międzynarodowej z tym krajem. W imieniu Polski - członka Rady Praw Człowieka ONZ, apeluję o międzynarodową solidarność w tej sytuacji. - Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 17, 2021

МИД Австрии в Twitter также выразил обеспокоенность задержанием российского оппозиционера:

"Активное гражданское общество и политическая оппозиция являются краеугольными камнями всех демократических обществ. Австрия требует немедленного освобождения Навального и проведения полного и независимого расследования нападения на его жизнь", - говорится в сообщении.

Deeply concerned about detention of Alexey @Navalny in #Moscow . A vibrant civil society and political opposition are cornerstones of all democratic societies. Austria calls for his immediate release and a full & independent investigation into the attack on his life. - MFA Austria (@MFA_Austria) January 17, 2021

Правозащитные организации считают преследование Навального политически мотивированным. Amnesty International заявила, что считает Навального узником совести, а его задержание - это попытка российских властей заставить его замолчать.

Освободить Навального призвала и Human Rights Watch, назвав его преследование политически мотивированным.

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