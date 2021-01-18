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Мировые лидеры призывают власти РФ немедленно освободить Навального

Политические лидеры разных стран и международные правозащитные организации призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального, задержанного сразу после его прилета в Москву

Официальный Вашингтон осудил арест Навального российскими силовиками в аэропорту "Шереметьево" и выступил с требованием немедленно и без всяких условий освободить оппозиционера.

Об этом говорится в заявлении главы Государственного департамента США Майкла Помпео, обнародованном в ночь на понедельник.

"США решительно осуждают решение России арестовать Алексея Навального. Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем, что его задержание стало очередной попыткой заставить замолчать Навального, других оппозиционеров, а также независимые голоса, критикующие российские власти", - подчеркнул госсекретарь США.

Он подчеркнул, что уверенные в себе политические лидеры не боятся голоса оппозиции, прибегают к насилию над политическими оппонентами и их неправомерных задержаний.

"Российский народ, как и любой, заслуживает правительство, которое поддерживает открытую платформу идей, прозрачное и ответственное управление, независимую судебную власть и способность реализовывать базовые права человека относительно свободы слова и собраний", - подчеркнул Помпео.

Глава американской дипломатии призвал российское правительство "обеспечить равные условия для всех политических партий и кандидатов, стремящихся участвовать в избирательном процессе".

"Алексей Навальный не является проблемой. Мы требуем его немедленного и безусловного освобождения» ", - отметил государственный секретарь США.

Советник избранного президента США Джо Байдена по вопросам госбезопасности Джейк Салливан в Twitter призвал освободить Навального и наказать виновных в отравлении оппозиционера.

"Господина Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушения на его жизнь привлечь к ответственности. Нападки Кремля на Навального - это не просто нарушение прав человека, но и вызов русскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан", - написал Салливан .

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на пост Салливана и посоветовала зарубежным политикам уважать международное право и законодательство Российской Федерации.

"Что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягает на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране", - написала она в воскресенье на своей странице в Facebook.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал задержание Навального "неприемлемым" и призвал освободить его.

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением по поводу задержания Алексея Навального в аэропорту. Его опубликовал в твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его немедленного освобождения", - написал Ринкевич. Он предупредил, что Евросоюз рассмотрит возможность введения новых санкций против России, если оппозиционера не отпустят в ближайшее время.

Председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева написала в Facebook, что украинская делегация планирует поднять вопрос об обжаловании полномочий делегации России, в том числе в связи с задержанием в Москве Навального.

"Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов по обсуждению (Urgent debates) и обжалованию полномочий РФ, основываясь, в том числе на этих событиях", - написала Мезенцева.

Отреагировал на задержание Навального и польский президент Дуда, призвав международное сообщество к реакции на действия власти РФ:

"Действия российских властей в отношении Алексея Навального не должны остаться без последствий для отношений международного сообщества с этой страной. От имени Польши - члена Совета ООН по правам человека я призываю к международной солидарности в этой ситуации", - написал Дуда.

МИД Австрии в Twitter также выразил обеспокоенность задержанием российского оппозиционера:

"Активное гражданское общество и политическая оппозиция являются краеугольными камнями всех демократических обществ. Австрия требует немедленного освобождения Навального и проведения полного и независимого расследования нападения на его жизнь", - говорится в сообщении.

Правозащитные организации считают преследование Навального политически мотивированным. Amnesty International заявила, что считает Навального узником совести, а его задержание - это попытка российских властей заставить его замолчать.

Освободить Навального призвала и Human Rights Watch, назвав его преследование политически мотивированным.

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