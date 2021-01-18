18 января, 2021, 11:57

Пресс-секретарь Алексея Навального сообщила, что суд по российского оппозиционера будет сегодня. По словам его адвоката, заседание уже началось

Об этом Кира Ярмышнаписала на своей странице в Twitter .

"Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления, после чего суд будет сегодня. Алексея адвокаты до сих пор не видели. Мы предполагаем, что его могут сейчас куда отвезти без них", - сообщила пресс-секретарь оппозиционера.

По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, суд уже начался.

"Суд начинается!", - написал Кобзев у себя в Твиттере.

Ранее он изложил в Твиттер скан сообщение о начале заседания.

Вот это да !!! pic.twitter.com/6RFNTdWLak - Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 18, 2021

Сам Навальный опубликовал видео, в котором сообщил, что суд происходит в Химкинском отделе полиции. "Это - найшища степень беззакония", - отметил оппозиционер. "Наверное, этот дед в бункере насколько вего боится, что просто демонстративно разорвали и выбросили на помойку уголовно-процессуальный кодекс", - добавил он.

Ранее в пресс-службе Симоновского районного суда Москвы сообщили, что обращение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России об изменении оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу косметологической компании "Ив Роше" рассмотрят 29 января.

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Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно лепры. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" предоставляла "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 млн рублей.

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