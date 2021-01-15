Глава Боснии и Герцеговины пообещал вернуть украденную из фондов Луганщины икону, "если Украина докажет, что искала ее"

15 января, 2021, 11:23

Экс-лидер боснийских Сербов и действующий руководитель Боснии и Герцеговины Милорад Додик утверждает, что Украина "не искала икону через Интерпол"

Об этом заявил председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает Radio Slobodna Evropa.

"Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму это и мы передадим ее им", - сказал Додик.

Читайте также: Подаренная Лаврову в Боснии украинская икона может стоить 12,5 млн евро, - СМИ

По его словам, ситуация с иконой произошла из-за проблем с судебной системой в Боснии и Герцеговине, которую он назвал "катастрофической"

Читайте также: Додик отдаст икону, похищенную в Луганске, - но не Украине

"Примером этого является икона, в связи с которой постоянно ведутся разговоры, хотя Украина ее не ищет. Есть заявление Агентства по координации деятельности полицейских органов БиГ, которая отвечает за сотрудничество с Интерполом, что Интерпол не располагает информацией о поиске иконы", - сказал он.

Напомним, 6 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что государство продолжает требовать от руководства Боснии и Герцеговины вернуть икону, подаренную главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову

7 декабря посольство Украины направило ноту в Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины с просьбой предоставить информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД России Сергею Лаврову.

Предстоятель ПЦУ Епифаний прокомментировал действия председателя президиума БиГ и экс-президента Республики Сербской в ее составе Милорада Додика, назвав подарок украинской иконы "политическим жестом" политика в сторону России.

Отметим, как заявила перед этим заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко, печать на иконе, которую власти Боснии и Герцеговине подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову, свидетельствует о том, что икона из Украины.

Представитель РПЦ в эфире пропагандистского российского шоу заявил, что Украина "не предоставила доказательств" того, что икона принадлежит ей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо