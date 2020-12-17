"Жест в сторону России": Епифаний прокомментировал передачу сербами Лаврову старинной украинской иконы

Об этом митрополит Епифаний сказал в интервью Радио Свобода .

"Это такой некий политический жест в сторону Российской Федерации, потому что эта икона именно как раз с той территории, которая сейчас находится, к сожалению, в оккупации. И это не зависит от нас как от церкви, действительно, хорошо, что Министерство иностранных дел отреагировало на это событие, потому что такие вещи вообще-то не должны происходить. Каждый народ должен уважать другие народы и не делать таких поступков ", - отметил Епифаний.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Министерство иностранных дел БиГ с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили Лаврову.

Украинскую икону главе МИД РФ Сергею Лаврову 14 декабря подарил председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ), сербский представитель Милорад Додик.

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