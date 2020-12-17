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Espreso.tvОбществоУкраина направила ноту Боснии и Герцеговине из-за того, что Лаврову в Сараево подарили украинскую икону

Украина направила ноту Боснии и Герцеговине из-за того, что Лаврову в Сараево подарили украинскую икону

Посольство Украины направило ноту в Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговине с просьбой предоставить информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД России Сергею Лаврову

Об этом сообщает Радио Свобода .

Икону Лаврову 14 декабря подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Посольство Украины направило ноту с требованием безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране.

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