Украина направила ноту Боснии и Герцеговине из-за того, что Лаврову в Сараево подарили украинскую икону
17 декабря, 2020, 12:11
Посольство Украины направило ноту в Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговине с просьбой предоставить информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД России Сергею Лаврову
Об этом сообщает Радио Свобода .
Икону Лаврову 14 декабря подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Посольство Украины направило ноту с требованием безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране.
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