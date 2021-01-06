Подарок для Лаврова: Украина требует от Боснии вернуть похищенную икону, - Кулеба

6 января, 2021, 12:22

Украина продолжает требовать от руководства Боснии и Герцеговины вернуть икону, подаренную главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Twitter.

"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина и дальше требует возвращения иконы", - написал он.

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик ранее заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил - но не Украине.

Отметим, что Посольство Украины заявило, что не получило никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины.

Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина в дальнейшем требует возвращения иконы.

Напомним, 17 декабря посольство Украины направило ноту в Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговине с просьбой предоставить информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД России Сергею Лаврову.

Предстоятель ПЦУ Епифаний прокомментировал действия председателя президиума БиГ и експрезидента республики Сербской в ее составе Милорад Додик, назвав подарок украинской иконы "политическим жестом" политика в сторону России.

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