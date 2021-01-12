Подаренная Лаврову в Боснии украинская икона может стоить 12,5 млн евро, - СМИ

12 января, 2021, 13:20

300-летняя позолоченная икона из Луганска, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, оценивается в 12,5 млн евро и сохранялась в банке Banke Srpske, который обанкротился

Об этом сообщает местный телеканал BN TV .

По данным телеканала, икона хранилась в банковском сейфе Banke Srpske к его банкротству, а затем была передана на хранение банку UKIO, который имеет литовских владельцев. Когда и как икона попала в боснийский банк, точно неизвестно.

Согласно рассказу источника, Додик хотел "вернуть в Россию то, что им принадлежало, и таким образом еще больше укрепить свои связи с этой страной".

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Сам акт вручения подарков Лаврову в Сараево, как утверждается, состоялся за всеми протоколами. При этом один из советников Додика пригласил две съемочные группы на встречу с Лавровым, чтобы осветить событие. Позже именно из сообщений СМИ стало известно, что на 300-летней иконе стоит печать, подтверждающая принадлежность ее Советской Украины. Медиа также процитировали Додика, который заявил, что икона была "найдено в Луганске".

После обнародования этих сведений украинское посольство в Боснии и Герцеговине немедленно заявило о необходимости вернуть предмет культурного наследия в Украине.

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