Печать на подаренной в Боснии Лаврову иконе свидетельствует о собственности Украины, - МКИП

21 декабря, 2020, 18:04

Печать на иконе, которую власти Боснии и Герцеговины подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову, свидетельствует о том, что икона из Украины

Об этом заявила заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, пресс-служба МКИП.

"Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина", - отметила она.

МКИП готовит запросы в архивы, а также обращения в правоохранительные органы, чтобы они установили цепочку и перемещения данной иконы с территории Украины в Боснию и Герцеговину.

Напомним, 17 декабря посольство Украины направило ноту в Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины с просьбой предоставить информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили главе МИД России Сергею Лаврову.

Предстоятель ПЦУ Епифаний прокомментировал действия председателя президиума БиГ и экс-президента республики Сербской в ее составе Милорада Додика, назвав подарок украинской иконы "политическим жестом" политика в сторону России.