РПЦ призывает Кремль не спешить с возвращением Украине ворованной иконы XVIII века

10 января, 2021, 10:22

В Российской православной церкве считают преждевременным передавать Украине старинную икону святого Николая, подаренную министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в Боснии, до проведения экспертизы

С таким заявлением в эфире федерального пропагандистского телеканала "Россия-24" выступил руководитель синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, передает Еспресо.TV .

"Насколько мне известно, до сих пор не представлено доказательств того, что эта икона является достоянием Украины. Я думаю, что здесь должны поработать эксперты, и если это краденая икона, о чем мог не знать даритель этой иконы, тогда, конечно, она должна быть возвращена ", - отметил митрополит.

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Однако если это не так, тогда опять же, по мнению митрополита, должно быть экспертное заключение, которое подтвердит происхождения иконы.

Напомним, как заявила перед этим заявила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко, печать на иконе , которую власти Боснии и Герцеговине подарила министру иностранных дел России Сергею Лаврову, свидетельствует о том, что икона из Украины.

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