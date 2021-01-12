Минэнерго и Нафтогаз представили два плана снижения тарифов на газ, Шмыгаль обещает принять решение "как можно быстрее"
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.
"Вместе с вр. и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболев провели встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Основная тема разговора - это ситуация с тарифами для населения. Прежде всего с тарифами на газ и его доставку. Представители Минэнерго и Нафтогаза подали два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей", - написал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что важно услышать конструктивные предложения по обоим планам, поскольку это даст возможность быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ.
- Напомним, утром воскресенья, 10 января 2021 года в харьковском пригороде Поселок Высокий возмущенные резким повышением коммунальных тарифов люди перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь" .
- Также, посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее.
- Протесты прошли также на Житомирщине и других регионах.
- 11 января в Винницкой прошли митинги против повышения тарифов на энергоносители - в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве блокируют автодороги.
- Впоследствии, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты готовят антикризисный план для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине.
- Денис Шмыгаль сообщил, что на 12 января наработано два подхода снижения цены на газ . Первым подходом, который предложило Министерство энергетики, является формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину".
- По словам Витренко, этот подход позволит удешевить газ для уязвимых групп населения на 45%. Вторым подходом, который предложила НАК "Нафтогаз Украины", является усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми поставщиками газа своего годового тарифа на газ.
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