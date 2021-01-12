Минэнерго и Нафтогаз представили два плана снижения тарифов на газ, Шмыгаль обещает принять решение "как можно быстрее"

12 января, 2021, 16:13

Министерство энергетики и НАК "Нафтогаз Украины" представили два плана снижения тарифов на газ, что позволит быстрее принять ряд решений для установления цен

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Вместе с вр. и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболев провели встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". Основная тема разговора - это ситуация с тарифами для населения. Прежде всего с тарифами на газ и его доставку. Представители Минэнерго и Нафтогаза подали два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей", - написал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что важно услышать конструктивные предложения по обоим планам, поскольку это даст возможность быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ.

Напомним, утром воскресенья, 10 января 2021 года в харьковском пригороде Поселок Высокий возмущенные резким повышением коммунальных тарифов люди перекрыли движение по автодороге М18 "Харьков - Симферополь" .

Также, посвященные резкому росту тарифов на отопление протестные акции состоялись в Новой Водолаге и Балаклее.

Протесты прошли также на Житомирщине и других регионах.

11 января в Винницкой прошли митинги против повышения тарифов на энергоносители - в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве блокируют автодороги.

Впоследствии, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты готовят антикризисный план для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов в Украине.

Денис Шмыгаль сообщил, что на 12 января наработано два подхода снижения цены на газ . Первым подходом, который предложило Министерство энергетики, является формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину".

По словам Витренко, этот подход позволит удешевить газ для уязвимых групп населения на 45%. Вторым подходом, который предложила НАК "Нафтогаз Украины", является усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми поставщиками газа своего годового тарифа на газ.

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