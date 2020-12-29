НАБУ заявил, что не видит доказательств для подозрения Микитасю

29 декабря, 2020, 15:42

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что не владеет информацией о доказательной базе, на основании которой Национальная полиция сообщила о подозрении экс-руководителю Укрбуда Максиму Микитасю

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Facebook.

"Национальное бюро не владеет информацией о доказательной базы, на основании которой следователи Национальной полиции сообщили о подозрении бывшему народному депутату, экс-бенефициарному владельцу компании "Укрбуд". Видеоматериалы, выложенные в публичном доступе, не содержат достаточных сведений для соответствующих выводов", - говорится в сообщении .

В то же время, в ведомстве напомнили, что Микитась является разоблочителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. Так, по одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса президента сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления.

"С тех пор НАБУ сталкивается с беспрецедентным вмешательством в свою деятельность через незаконные решения: сокровенную необоснованную смену прокуроров в производстве, решением судей с нарушением подсудности, изменение подследственности по делу", - отметили в атикорупционном бюро, добавив, что эти события вызывают беспокойство относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокировки расследований НАБУ.