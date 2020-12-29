НАБУ заявил, что не видит доказательств для подозрения Микитасю
Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Facebook.
"Национальное бюро не владеет информацией о доказательной базы, на основании которой следователи Национальной полиции сообщили о подозрении бывшему народному депутату, экс-бенефициарному владельцу компании "Укрбуд". Видеоматериалы, выложенные в публичном доступе, не содержат достаточных сведений для соответствующих выводов", - говорится в сообщении .
В то же время, в ведомстве напомнили, что Микитась является разоблочителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. Так, по одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса президента сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления.
"С тех пор НАБУ сталкивается с беспрецедентным вмешательством в свою деятельность через незаконные решения: сокровенную необоснованную смену прокуроров в производстве, решением судей с нарушением подсудности, изменение подследственности по делу", - отметили в атикорупционном бюро, добавив, что эти события вызывают беспокойство относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокировки расследований НАБУ.
- Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- 3 декабря екснардеп Микитась пошел на сделку со следствием и был переведен на круглосуточный домашний арест.
- 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следственными прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
- Однако, детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не пустили в Офис президента для процедуры
- 21 декабря заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
- 22 декабря в Специальной антикоррупционной прокуратуре рассказали, что будут требовать залог в размере 10 млн грн для Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
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