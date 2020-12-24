"Вмешательство в расследование": НАБУ о передаче от них дела Татарова в Службу безопасности

24 декабря, 2020, 12:18

В НАБУ подчеркнули, что решение о передаче уголовного производства по заместителю главы ОП Олегу Татарову принято в тайне, без консультаций с бюро и САП в 23:42 23 декабря

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины.

"23 декабря 2020 заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины. Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделанная в 23:42 ", - говорится в сообщении.

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В бюро подчеркнули, что законом запрещается передавать дела, в которых иссследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования.

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"Таким образом Офис Генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины. Детективы НАБУ имеют доказательства того, что заместитель руководителя Офиса Президента, в прошлом - топ-чиновник государственной компании "УкрБуд" - причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины ", - добавили в ведомстве.

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