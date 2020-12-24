Офис генпрокурора передал дело Татарова в СБУ, - Слидство.Инфо
Об этом сообщают источники "Слидство.инфо" в правоохранительных органах.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять заместителя главы Офиса президента Олега Татарова под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.
В то же время, как сообщили источники журналистов, утром, еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ. По данным источников "Слидства.Инфо", соответствующее решение подписал заместитель ОГПУ Алексей Симоненко.
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Накануне Печерский райсуд столицы обязал Офис генерального прокурора принять такое решение и передать дело с НАБУ в другой правоохранительный орган. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать исключительно Высший антикоррупционный суд. Поэтому Печерский суд таких решений принимать не может.
По данным журналистов, это решение судьи Сергея Вовка было обжаловано в апелляционной и кассационной инстанциях. Верховный суд 23 декабря оставил решение Печерского райсуда Киева в силе.
- Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- Заместитель глава Офиса президента Олег Татаров заявлял, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
- 18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
- Однако, детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не пустили в Офис президента для процедуры
- 21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальный антикоррупционного бюро. В тот же день он заявил о прекращении выполнения своих обязанностей.
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