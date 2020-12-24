Офис генпрокурора передал дело Татарова в СБУ, - Слидство.Инфо

24 декабря, 2020, 11:27

24 декабря, в день, когда Высший антикоррупционный суд должен начать рассмотрение дела заместителя главы ОП Олега Татарова Офис генпрокурора сменил подследственность, передав ее в СБУ

Об этом сообщают источники "Слидство.инфо" в правоохранительных органах.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять заместителя главы Офиса президента Олега Татарова под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

В то же время, как сообщили источники журналистов, утром, еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ. По данным источников "Слидства.Инфо", соответствующее решение подписал заместитель ОГПУ Алексей Симоненко.

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Накануне Печерский райсуд столицы обязал Офис генерального прокурора принять такое решение и передать дело с НАБУ в другой правоохранительный орган. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать исключительно Высший антикоррупционный суд. Поэтому Печерский суд таких решений принимать не может.

По данным журналистов, это решение судьи Сергея Вовка было обжаловано в апелляционной и кассационной инстанциях. Верховный суд 23 декабря оставил решение Печерского райсуда Киева в силе.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Заместитель глава Офиса президента Олег Татаров заявлял, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

антикоррупционного бюро Артема Сытника. 18 декабря стало известно, что и.о. главы Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову. Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии. Однако, детективы НАБУ и прокуроры САП вручили подозрение Татарову заочно: их не пустили в Офис президента для процедуры

21 декабря заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальный антикоррупционного бюро. В тот же день он заявил о прекращении выполнения своих обязанностей.

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