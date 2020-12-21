Татаров написал заявление о приостановке полномочий

21 декабря, 2020, 14:59

21 декабря заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности

Об этом сообщил советник главы ОПУ Андрея Ермака Михаил Подоляк в комментарии УП.

"В связи с существенным общественным резонансом и во избежание любых манипулятивных трактовок, заместитель главы ОПУ Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передаче этих обязанностей другому должностному лицу" , - отметил Подоляк.

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