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Espreso.tvОбществоЗаместитель руководителя ОПУ Татаров заявил, что подает в суд на директора НАБУ Сытника

Заместитель руководителя ОПУ Татаров заявил, что подает в суд на директора НАБУ Сытника


фото: Укрінформ
Заместитель главы офиса президента Олег Татаров заявил, что на следующей неделе подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника

Об этом Татаров сообщил в telegram.

По его словам, он будет судиться с Сытником о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"В начале недели в отношении директора НАБУ Сытника мной будет подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Каждый чиновник должен отвечать за свои слова и действия", - написал Татаров.

Он пояснил, что в пятницу директор НАБУ в очередной раз назвал его фамилию вместе с подозреваемыми в совершении ряда преступлений фигурантами строительных скандалов.

Татаров требует от Сытника немедленно опровергнуть информацию или публично показать общественности доказательства его причастности к противоправной деятельности.

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