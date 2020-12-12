Заместитель руководителя ОПУ Татаров заявил, что подает в суд на директора НАБУ Сытника

12 декабря, 2020, 16:49

Заместитель главы офиса президента Олег Татаров заявил, что на следующей неделе подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника

Об этом Татаров сообщил в telegram.

По его словам, он будет судиться с Сытником о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"В начале недели в отношении директора НАБУ Сытника мной будет подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Каждый чиновник должен отвечать за свои слова и действия", - написал Татаров.

Он пояснил, что в пятницу директор НАБУ в очередной раз назвал его фамилию вместе с подозреваемыми в совершении ряда преступлений фигурантами строительных скандалов.

Татаров требует от Сытника немедленно опровергнуть информацию или публично показать общественности доказательства его причастности к противоправной деятельности.

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