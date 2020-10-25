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Espreso.tvОбществоКак выглядят "опросники" Зеленского на избирательных участках. ФОТО

Как выглядят "опросники" Зеленского на избирательных участках. ФОТО

Корреспондент "Эспрессо" сфотографировал тех, кто проводит "опрос" от президента Владимира Зеленского

Эти юноши стоят на входе в избирательный участок в школе №3 города Ирпеня Киевской области.

Увидев, что их фотографируют, они начали отворачиваться.

Общаться не захотели.

Утренние избиратели к ним не подходят.

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