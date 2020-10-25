Как выглядят "опросники" Зеленского на избирательных участках. ФОТО
25 октября, 2020, 09:02
Корреспондент "Эспрессо" сфотографировал тех, кто проводит "опрос" от президента Владимира Зеленского
Эти юноши стоят на входе в избирательный участок в школе №3 города Ирпеня Киевской области.
Увидев, что их фотографируют, они начали отворачиваться.
Общаться не захотели.
Утренние избиратели к ним не подходят.
- Напомним, сегодня в Украине будут выбирать местных глав и депутатов.
- Одновременно на входе на избирательные участки будет происходить инициированный Владимиром Зеленским опрос, проведением которого руководит музыкальный редактор студии "Квартал 95", выходец из Кривого Рога Артем Гагарин.
- Прибывших на голосование будут просить ответить на 5 вопросов от президента .
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