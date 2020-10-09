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Espreso.tvОбществоКыргызстан: 4 оппозиционных партии выдвинули кандидата в премьеры, президент заявил о готовности к отставке

Кыргызстан: 4 оппозиционных партии выдвинули кандидата в премьеры, президент заявил о готовности к отставке

Кандидат на пост премьер-министра от объединенной оппозиции Омурбек Бабанов
Кандидат на пост премьер-министра от объединенной оппозиции Омурбек Бабанов
фото: fergana.news
Партии "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол" и "Реформа" подписали меморандум об объединении: на должность премьер-министра выдвинута кандидатура Омурбека Бабанова, вице-премьера -Тилека Токтогазиева

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на издание 24.kg.

Четыре оппозиционные партии Кыргызстана - "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол" и "Реформа" объединились. Они выдвинули Омурбека Бабанова на пост премьера. Бабанов уже был в должности премьера в 2011-2012 годах при президентстве вышедшего недавно из СИЗО Алмазбека Атамбаева.

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"Мы видим, что в стране дестабилизация, непонятно, что происходит, поэтому мы официально объединились. Меморандум подписан лидерами партий", - отметил Тилек Токтогазиев.

В то же время действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку.

Об этом сообщает его пресс-служба, передает "Интерфакс-Украина".

"Как только страна станет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызстана", - отметил Жээнбеков.

По его словам, политическая ситуация в стране достигла критической точки.

"Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги. Аннулированы результаты выборов в парламент. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнее политическое напряжение", - отметил Жээнбеков.

Жээнбеков отметил, что необходимо также отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что даст законные основания для новых назначений.

"Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства, нужны постановление парламента и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановления парламента", - подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что для исполнения парламентариями своих обязанностей правоохранительные органы должны гарантировать безопасность депутатов законодательного собрания.

  • Напомним, в понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.
  • Впоследствии, Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.
  • Так, Координационный совет оппозиции Кыргызстана планирует предложить президенту Сооронбаю Жээнбекову добровольно уйти в отставку.
  • В свою очередь 6 октября спикер парламента Кыргызстана Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков подал в отставку.
  • Также, на фоне массовых протестов из-за результатов парламентских выборов, премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Парламент избрал нового премьера. Им стал Садир Жапаров.
  • Впоследствии в Кыргызстане оппозиция создала второй координационный совет.
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