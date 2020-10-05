Протесты в Кыргызстане: что происходит на улицах Бишкека

5 октября, 2020, 20:32

В понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие

Об этом сообщает местное издание 24.kg.

5 октября в центре Бишкека на акцию протеста собрались около 6 тыс. человек. Митингующие недовольны предварительными итогами парламентских выборов и требуют их отмены.

Для разгона демонстрантов силовики применили водометные машины, шумовые гранаты, а также спецтехнику.

Сообщается, что в районе площади Ала-Тоо есть проблемы со связью.

На акцию протеста вышли представители 11 местных партий: "Ата Мекен", "Бир Бол", "Бутун Кыргызстан", "Замандаш", "Республика", "Мекенчил", "Мекен Интимаги", "Социал-демократы Кыргызстана", "Реформа", "Ордо" и "Ийман Нуру».

Также протестующие пытались штурмовать дворец президента Кыргызстана. Полиция оттеснила участников акций от Белого дома с помощью водометов и слезоточивого газа. В свою очередь демонстранты забросали стражей порядка камнями.

Впоследствии, силовики оттеснили протестующих к улице Киевской. Те в свою очередь забаррикадировали проезд.

На проезжую часть демонстранты поставили железные контейнеры для мусора. В сторону стражей порядка летят камни. Сами же сотрудники органов правопорядка в ответ стреляют из помповых ружей и применяют слезоточивый газ.

В Минздраве Кыргызстана сообщили, что в результате разгона акции протеста есть пострадавшие.

По его данным, в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии по линии Центра экстренной медицины находятся четыре пострадавших с различными травмами.

А в Национальный госпиталь по линии скорой медицинской помощи доставили 10 человек.

В свою очередь в Городскую клиническую больницу №1 поступили два пострадавших. Сейчас характер травм уточняется.

Напомним, сторонники партий, не прошедших в парламент Кыргызстана, собрались на акцию протеста в столице Кыргызстана.

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