Протесты в Кыргызстане: что происходит на улицах Бишкека
Об этом сообщает местное издание 24.kg.
5 октября в центре Бишкека на акцию протеста собрались около 6 тыс. человек. Митингующие недовольны предварительными итогами парламентских выборов и требуют их отмены.
Для разгона демонстрантов силовики применили водометные машины, шумовые гранаты, а также спецтехнику.
Сообщается, что в районе площади Ала-Тоо есть проблемы со связью.
На акцию протеста вышли представители 11 местных партий: "Ата Мекен", "Бир Бол", "Бутун Кыргызстан", "Замандаш", "Республика", "Мекенчил", "Мекен Интимаги", "Социал-демократы Кыргызстана", "Реформа", "Ордо" и "Ийман Нуру».
Также протестующие пытались штурмовать дворец президента Кыргызстана. Полиция оттеснила участников акций от Белого дома с помощью водометов и слезоточивого газа. В свою очередь демонстранты забросали стражей порядка камнями.
Впоследствии, силовики оттеснили протестующих к улице Киевской. Те в свою очередь забаррикадировали проезд.
На проезжую часть демонстранты поставили железные контейнеры для мусора. В сторону стражей порядка летят камни. Сами же сотрудники органов правопорядка в ответ стреляют из помповых ружей и применяют слезоточивый газ.
В Минздраве Кыргызстана сообщили, что в результате разгона акции протеста есть пострадавшие.
По его данным, в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии по линии Центра экстренной медицины находятся четыре пострадавших с различными травмами.
А в Национальный госпиталь по линии скорой медицинской помощи доставили 10 человек.
В свою очередь в Городскую клиническую больницу №1 поступили два пострадавших. Сейчас характер травм уточняется.
- Напомним, сторонники партий, не прошедших в парламент Кыргызстана, собрались на акцию протеста в столице Кыргызстана.
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