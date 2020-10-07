Протесты в Кыргызстане: часть оппозиции создала второй координационный совет
Об этом сообщил лидер партии "Чон казат" Максат Мамитканов, передает 24.kg .
По его словам, в Народный координационный совет вошли лидеры партий "Ордо", "Мекен Интимагы", член партии "Реформы" и представитель партии "Ийман нуру».
"Мы раньше встречались с Садиром Жапаровым и Камчибеком Ташиевым. Они тоже подписали заявление о создании Народного координационного совета. Но потом Садир Жапаров пошел к депутатам Жогорку Кенеша (парламента Киргизии, - ред.) шестого созыва, чтобы они утвердили его кандидатуру. Мы ему сказали, что надо было сначала с нами посоветоваться. Мы не признаем премьерства Садира Жапарова ", - заявил Мамитканов.
- В понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста . Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.
- Впоследствии Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.
- Координационный совет оппозиции Киргизии планирует предложить президенту Сооронбаю Жеенбекову добровольно уйти в отставку .
- 6 октября спикер парламента Кыргызстана Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков подал в отставку.
- На фоне массовых протестов по результатам парламентских выборов премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку.
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