Протесты в Кыргызстане: часть оппозиции создала второй координационный совет

7 октября, 2020, 10:26

Киргизская оппозиция создала второй координационный совет

Об этом сообщил лидер партии "Чон казат" Максат Мамитканов, передает 24.kg .

По его словам, в Народный координационный совет вошли лидеры партий "Ордо", "Мекен Интимагы", член партии "Реформы" и представитель партии "Ийман нуру».

"Мы раньше встречались с Садиром Жапаровым и Камчибеком Ташиевым. Они тоже подписали заявление о создании Народного координационного совета. Но потом Садир Жапаров пошел к депутатам Жогорку Кенеша (парламента Киргизии, - ред.) шестого созыва, чтобы они утвердили его кандидатуру. Мы ему сказали, что надо было сначала с нами посоветоваться. Мы не признаем премьерства Садира Жапарова ", - заявил Мамитканов.

В понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста . Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.

Координационный совет оппозиции Киргизии планирует предложить президенту Сооронбаю Жеенбекову добровольно уйти в отставку .

6 октября спикер парламента Кыргызстана Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков подал в отставку.

На фоне массовых протестов по результатам парламентских выборов премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку.