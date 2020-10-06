Президенту Кыргызстана предложат уйти в отставку, - оппозиция
Об этом сообщили инициаторы создания координационного совета, передает 24.kg .
По их словам, предложение президента о встрече с лидерами партий, участвовавших в парламентских выборах, "потеряла актуальность".
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"Встречаться надо было вчера, не доводя ситуацию до беспорядков, сегодня уже такая встреча неактуальна", - отметили инициаторы создания совета.
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На сегодня рассматривается два варианта стабилизации ситуации. Первый - координационный совет может предложить президенту добровольно уйти в отставку. Второй - импичмент, который могут объявить депутаты парламента.
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