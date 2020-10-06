Президенту Кыргызстана предложат уйти в отставку, - оппозиция

6 октября, 2020, 13:04

Координационный совет оппозиции Киргизии может предложить президенту Сооронбаю Жээнбекову добровольно уйти в отставку

Об этом сообщили инициаторы создания координационного совета, передает 24.kg .

По их словам, предложение президента о встрече с лидерами партий, участвовавших в парламентских выборах, "потеряла актуальность".

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"Встречаться надо было вчера, не доводя ситуацию до беспорядков, сегодня уже такая встреча неактуальна", - отметили инициаторы создания совета.

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На сегодня рассматривается два варианта стабилизации ситуации. Первый - координационный совет может предложить президенту добровольно уйти в отставку. Второй - импичмент, который могут объявить депутаты парламента.