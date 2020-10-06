Спикер парламента Кыргызстана подал в отставку на фоне массовых протестов
6 октября, 2020, 18:11
Спикер парламента Кыргызстана Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков подал в отставку
Об этом стало известно на внеочередном заседании Жогорку Кенеша, которое проходит в отеле "Достук", сообщает АКИpress.
Заявление рассматривают депутаты.
Продолжается процедура голосования.
- В понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.
- Впоследствии, Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.
- Координационный совет оппозиции Киргизии планирует предложить президенту Сооронбаю Жээнбекову добровольно уйти в отставку.
- Во время акции протеста в Бишкеке пострадали 686 человек.
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