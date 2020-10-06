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Espreso.tvМирСпикер парламента Кыргызстана подал в отставку на фоне массовых протестов

Спикер парламента Кыргызстана подал в отставку на фоне массовых протестов


фото: reuters
Спикер парламента Кыргызстана Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков подал в отставку

Об этом стало известно на внеочередном заседании Жогорку Кенеша, которое проходит в отеле "Достук", сообщает АКИpress.

Заявление рассматривают депутаты.

Продолжается процедура голосования.

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