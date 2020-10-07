Протесты в Кыргызстане: количество пострадавших возросло до 911 человек
7 октября, 2020, 13:28
В ходе акций протеста против результатов парламентских выборов в Бишкеке количество пострадавших возросло до 911 человек
Об этом сообщил пресс-центр МЗ Кыргызстана, передает местное издание 24.kg.
Отмечается, что по состоянию на 7 октября в учреждения здравоохранения за медпомощью обратились уже 911 человек, 169 из них - за последние сутки.
Так, по данным Минздрава Кыргызстана, 705 пострадавших после оказания первой помощи отправили на амбулаторное лечение. Еще 205 человек с различными травмами госпитализированы, из них пятеро находятся в реанимации.
- Напомним, в понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.
- Впоследствии Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.
- Так, Координационный совет оппозиции Кыргызстана планирует предложить президенту Сооронбаю Жеенбекову добровольно уйти в отставку.
- В свою очередь 6 октября спикер парламента Кыргызстана Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков подал в отставку.
- Также на фоне массовых протестов по результатам парламентских выборов премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку.
- Впоследствии в Кыргызстане оппозиция создала второй координационный совет.
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