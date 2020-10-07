Протесты в Кыргызстане: количество пострадавших возросло до 911 человек

7 октября, 2020, 13:28

В ходе акций протеста против результатов парламентских выборов в Бишкеке количество пострадавших возросло до 911 человек

Об этом сообщил пресс-центр МЗ Кыргызстана, передает местное издание 24.kg.

Отмечается, что по состоянию на 7 октября в учреждения здравоохранения за медпомощью обратились уже 911 человек, 169 из них - за последние сутки.

Так, по данным Минздрава Кыргызстана, 705 пострадавших после оказания первой помощи отправили на амбулаторное лечение. Еще 205 человек с различными травмами госпитализированы, из них пятеро находятся в реанимации.

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