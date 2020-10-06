ЦИК Кыргызстана признала недействительными результаты парламентских выборов, из-за которых вспыхнули протесты
Об этом сообщает " Главком " со ссылкой на 24.kg.
В Центризбиркоме сообщили, что также обсуждался вопрос о самороспуске.
"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", - сказала член ЦИК Гульнара Джурабаева.
Отметим, что после выборов в стране начались протесты, продолжающиеся второй день.
В то же время, в Кыргызстане назначили нового министра внутренних дел.
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Как сообщает Al Arabiya , им стал оппозиционный политик и бывший высший чиновник службы безопасности Кыргызстана курсантов Асанов. Отмечается, что Асанова назначили исполняющим обязанности министра.
В заявлении офиса президента Кыргызстана Жээнбекова указано, что глава государства "контролирует ситуацию и выражает уверенность, что все политические силы поставят интересы страны выше собственных".
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