ЦИК Кыргызстана признала недействительными результаты парламентских выборов, из-за которых вспыхнули протесты

6 октября, 2020, 11:59

Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане

Об этом сообщает " Главком " со ссылкой на 24.kg.

В Центризбиркоме сообщили, что также обсуждался вопрос о самороспуске.



"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", - сказала член ЦИК Гульнара Джурабаева.



Отметим, что после выборов в стране начались протесты, продолжающиеся второй день.

В то же время, в Кыргызстане назначили нового министра внутренних дел.

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Как сообщает Al Arabiya , им стал оппозиционный политик и бывший высший чиновник службы безопасности Кыргызстана курсантов Асанов. Отмечается, что Асанова назначили исполняющим обязанности министра.

В заявлении офиса президента Кыргызстана Жээнбекова указано, что глава государства "контролирует ситуацию и выражает уверенность, что все политические силы поставят интересы страны выше собственных".

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