Протесты в Кыргызстане: премьер-министр подал в отставку
6 октября, 2020, 19:08
На фоне массовых протестов,связанных с результатами парламентских выборов, премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку
Об этом сообщили в правительстве Кыргызстана в комментарии местному изданию 24.kg.
Премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Заявление об увольнении он написал на имя президента страны.
В парламенте Кыргызстана сразу приняли решение о назначении экс-депута Садира Жапарова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Отмечается, что Жапаров был осужден и отбывал наказание в колонии. Но его освободили после беспорядков 5 октября в Бишкеке.
- В понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.
- Впоследствии, Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.
- Координационный совет оппозиции Киргизии планирует предложить президенту Сооронбай Жээнбеков добровольно уйти в отставку.
- Во время акции протеста в Бишкеке пострадали 686 человек.
- 6 октября спикер парламента Кыргызстана Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков подал в отставку.
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