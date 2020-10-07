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Espreso.tvМирПротесты в Кыргызстане: парламент запустил процедуру импичмента президенту

Протесты в Кыргызстане: парламент запустил процедуру импичмента президенту

Депутаты парламента Кыргызстана начали процедуру по объявлению импичмента президенту страны Сооронбаю Жээнбекову

Об этом сообщает местное издание 24kg .

7 октября на фоне протестов в стране депутаты парламента Кыргызстана начали процедуру объявления импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Так, нардеп Эльвира Сурабалдиева сообщила, что двое депутатов Миктибек Абдылдаев и Айгуль Аскарова отказались подписывать импичмент президенту.

"Абдылдаев отказался подписать документ об импичменте президенту Жээнбекову, как и депутат Айгуль Аскарова", - отметила Сурабалдиева.

Также политик Тилеке Токтогазиев заявил, что его уже выбрали временно исполняющим обязанности главы правительства.

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