Протесты в Кыргызстане: парламент запустил процедуру импичмента президенту
7 октября, 2020, 20:24
Депутаты парламента Кыргызстана начали процедуру по объявлению импичмента президенту страны Сооронбаю Жээнбекову
Об этом сообщает местное издание 24kg .
7 октября на фоне протестов в стране депутаты парламента Кыргызстана начали процедуру объявления импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову.
Так, нардеп Эльвира Сурабалдиева сообщила, что двое депутатов Миктибек Абдылдаев и Айгуль Аскарова отказались подписывать импичмент президенту.
"Абдылдаев отказался подписать документ об импичменте президенту Жээнбекову, как и депутат Айгуль Аскарова", - отметила Сурабалдиева.
Также политик Тилеке Токтогазиев заявил, что его уже выбрали временно исполняющим обязанности главы правительства.
- Напомним, в понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста . Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.
- Впоследствии, Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.
- Так, Координационный совет оппозиции Кыргызстана планировал предложить президенту Сооронбаю Жээнбекову добровольно уйти в отставку .
- В свою очередь, 6 октября спикер парламента Кыргызстана Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков подал в отставку .
- Также на фоне массовых протестов по результатам парламентских выборов, премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку .
- Впоследствии, в Кыргызстане оппозиция создала второй координационный совет .
- В ходе акций протеста против результатов парламентских выборов в Бишкеке количество пострадавших возросло до 911 человек .
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