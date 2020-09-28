Рада 20 октября должна рассмотреть проект госбюджета-2021, - Разумков

28 сентября, 2020, 12:22

Верховная Рада 20 октября должна рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении, поскольку это крайний срок, когда парламент должен одобрить его за основу

Об этом голова Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал на согласительном совете, передает Еспресо.TV .

"1 октября - это последний срок, когда можно подавать свои правки и предложения в бюджет. И надо учесть, чтобы 20 октября у нас было пленарное заседание, потому что это крайний срок, когда Верховная Рада может принять (проект госбюджета - ред.) и направить свои предложения Кабинета министров ", - сказал Разумков.

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