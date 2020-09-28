Рада 20 октября должна рассмотреть проект госбюджета-2021, - Разумков
28 сентября, 2020, 12:22
Верховная Рада 20 октября должна рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении, поскольку это крайний срок, когда парламент должен одобрить его за основу
Об этом голова Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал на согласительном совете, передает Еспресо.TV .
"1 октября - это последний срок, когда можно подавать свои правки и предложения в бюджет. И надо учесть, чтобы 20 октября у нас было пленарное заседание, потому что это крайний срок, когда Верховная Рада может принять (проект госбюджета - ред.) и направить свои предложения Кабинета министров ", - сказал Разумков.
- Напомним, Кабинет министров одобрил и передал на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год.
- Утром 14 сентября Кабинет министров принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год" во время внеочередного заседания.
- Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев ранее также заявил, что Министерство финансов не проводило консультаций с профильным комитетом Верховной Рады по проекту государственного бюджета на 2021 год.
- По словам депутата партии "Слуга народа" Александр Качур, если проект государственного бюджета на 2021 будет принят за основу, он будет видоизменен до "неузнаваемого состояния" , из-за "отсутствия коммуникации" Кабинета министров и парламента.
- По словам члена Совета НБУ Виктора Козюка, предложенный правительством в проект госбюджета на 2021 дефицит в размере 6% ВВП выходит за параметры, приемлемые для программы международной поддержки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также: Кабмин принял проект государственного бюджета на 2021: что он предусматривает
Читайте также: Чем особый проект бюджета-2021. экспертный опрос
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры