Предложенный правительством дефицит 6% ВВП в проект госбюджета-2021 выходит за рамки программы международной поддержки, - член Совета НБУ

15 сентября, 2020, 17:00

По словам члена Совета НБУ Виктора Козюка, предложенный правительством в проекте госбюджета на 2021 дефицит в размере 6% ВВП выходит за параметры, приемлемые для программы международной поддержки

Об этом Козюк написал в Facebook.

"6% дефицита - выход за параметры, которые могли бы быть толерированы программой международной поддержки", - написал Козюк.

Он отметил, что дефицит бюджета на 2020 год был расширен исходя из расчета дальнейшей фискальной консолидации.

Впрочем, по его мнению, структура финансирования дефицита 2021 выглядит сомнительно.

Козюк добавил, что прогноз инфляции явно выше недавно утвержденной цели на следующий год, а структурные реформы не очерчены.

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