Минфин не консультировался с Радой по госбюджету-2021, - Гетманцев

14 сентября, 2020, 12:32

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"К сожалению, Министерство финансов в этом году приняло непонятную политику, предварительные консультации с комитетом по вопросам финансов, насколько мне известно, и с комитетом по вопросам бюджета по проекту бюджета не проводило", - цитирует издание слова Гетманцева.

По его словам, документ будет зарегистрирован в Раде во вторник, 15 сентября. Гетманцев добавил, что Кабмин также внесет в парламент законопроект об изменениях в Налоговый кодекс.

"Это так называемый ресурсный законопроект, которым предусматривается пересмотр в сторону увеличения некоторых ставок налогов и введения некоторых правил налогообложения", - отметил нардеп.

При этом он подчеркнул, что согласно действующему законодательству, принимать такие изменения в Налоговый кодекс можно не менее чем за полгода до начала нового бюджетного года.

"На сегодняшний день, без каких-либо предварительных консультаций, мы видим такой законопроект в повестке дня Кабинета Министров. Я не уверен, что будет у нас поддержка, но уверен, что бюджет рассчитан на базе этого законопроекту, чего не было раньше, и мы не можем принять ", - добавил глава финансового комитета.

В издании отметили, что, по мнению Гетманцева, Рада не должна "принимать до Нового года," под елочку "бизнеса, что будет обременять".

Напомним, Кабинет министров принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год" во время внеочередного заседания.

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