Минфин не консультировался с Радой по госбюджету-2021, - Гетманцев
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"К сожалению, Министерство финансов в этом году приняло непонятную политику, предварительные консультации с комитетом по вопросам финансов, насколько мне известно, и с комитетом по вопросам бюджета по проекту бюджета не проводило", - цитирует издание слова Гетманцева.
По его словам, документ будет зарегистрирован в Раде во вторник, 15 сентября. Гетманцев добавил, что Кабмин также внесет в парламент законопроект об изменениях в Налоговый кодекс.
"Это так называемый ресурсный законопроект, которым предусматривается пересмотр в сторону увеличения некоторых ставок налогов и введения некоторых правил налогообложения", - отметил нардеп.
При этом он подчеркнул, что согласно действующему законодательству, принимать такие изменения в Налоговый кодекс можно не менее чем за полгода до начала нового бюджетного года.
"На сегодняшний день, без каких-либо предварительных консультаций, мы видим такой законопроект в повестке дня Кабинета Министров. Я не уверен, что будет у нас поддержка, но уверен, что бюджет рассчитан на базе этого законопроекту, чего не было раньше, и мы не можем принять ", - добавил глава финансового комитета.
В издании отметили, что, по мнению Гетманцева, Рада не должна "принимать до Нового года," под елочку "бизнеса, что будет обременять".
- Напомним, Кабинет министров принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год" во время внеочередного заседания.
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