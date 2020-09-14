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Espreso.tvЭкономикаКабмин принял проект госбюджета на 2021 год, - представитель правительства в Раде

Кабмин принял проект госбюджета на 2021 год, - представитель правительства в Раде

Кабинет министров принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год" во время внеочередного заседания

Об этом представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан написал в Facebook.

"Сегодня зракну на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона" О Государственном бюджете Украины на 2021 год ", - написал Мокан.

Он отметил, что принятие проекта бюджета произошло по графику бюджетного процесса - до 15 сентября документ должен быть представлен на рассмотрение Верховной Рады.

По информации Мокана, на внеочередном заседании правительство также одобрило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

"В нем, в частности, говорится о необходимости мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижение налогового долга, а также стимулирование экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающихся карантина", - пояснил Мокан.

Кроме того, Кабмин принял проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2021-й год.

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