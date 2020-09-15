Качура: если примем бюджет за основу с первого раза, видоизменим до неопознанного состояния
Об этом народный депутат партии "Слуга народа" Александр Качура сказал в эфире Еспресо.TV.
"После того, как мы примем, например, в первом чтении бюджет, или не примем, но я надеюсь, что примем с первого раза, возьмем за основу и затем полностью его видоизменим до неузнаваемого состояния", - сказал Качура.
Народный депутат объяснил, что причиной этому стал "недостаток коммуникации с Кабинетом министров", ведь, по словам Качуры, проект государственного бюджета не был согласован с парламентом до того, как вносился.
"Возможно, я вам сейчас скажу сенсацию, но много и министров не были приобщены к формированию бюджета", - добавил Качура.
- Напомним, Кабинет министров одобрил и передал на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год.
- Утром 14 сентября Кабинет министров принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021" во время внеочередного заседания.
- Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев ранее также заявил, что Министерство финансов не проводило консультаций с профильным комитетом Верховной Рады по проекту государственного бюджета на 2021 год.
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