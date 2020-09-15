Качура: если примем бюджет за основу с первого раза, видоизменим до неопознанного состояния

15 сентября, 2020, 12:31

По словам народного депутата партии "Слуга народа" Александра Качуры, после того, как проект государственного бюджета на 2021 год будет принят за основу, он будет видоизменен до "неузнаваемого состояния"

Об этом народный депутат партии "Слуга народа" Александр Качура сказал в эфире Еспресо.TV.

"После того, как мы примем, например, в первом чтении бюджет, или не примем, но я надеюсь, что примем с первого раза, возьмем за основу и затем полностью его видоизменим до неузнаваемого состояния", - сказал Качура.

Народный депутат объяснил, что причиной этому стал "недостаток коммуникации с Кабинетом министров", ведь, по словам Качуры, проект государственного бюджета не был согласован с парламентом до того, как вносился.

"Возможно, я вам сейчас скажу сенсацию, но много и министров не были приобщены к формированию бюджета", - добавил Качура.

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