Проект государственного бюджета на 2021 год передан на рассмотрение Верховной Рады, - Марченко

14 сентября, 2020, 13:29

Кабинет министров одобрил и передал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал во время брифинга.

"Сегодня, как предусмотрено в графике представления подготовки государственного бюджета на 2021 было заседание правительства, на котором проект бюджета одобрен и передан в Верховную Раду. Я думаю, что в ближайшее время он должен появиться на официальном ресурсе Верховной Рады Украины", - сказал Марченко.

По словам Марченко, проект бюджета является сбалансированным, реалистичным, а также дает возможности для развития.

Марченко также перечислил основные макропоказатели, на которых строился проект государственного бюджета.

"Они не изменились: это рост ВВП на 4,6%, инфляция - 7,3, среднемесячная заработная плата - 13,6 тыс гривен", - отметил Марченко.

Также, по его словам, доходная часть бюджета предусматривает 1,7 трлн грн, расходы - 1,3 трлн грн. Дефицит бюджета заложен на уровне 270 млрд грн.

Напомним, Кабинет министров принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021" во время внеочередного заседания.

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