 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаПроект государственного бюджета на 2021 год передан на рассмотрение Верховной Рады, - Марченко

Проект государственного бюджета на 2021 год передан на рассмотрение Верховной Рады, - Марченко


фото: finbalance
Кабинет министров одобрил и передал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал во время брифинга.

"Сегодня, как предусмотрено в графике представления подготовки государственного бюджета на 2021 было заседание правительства, на котором проект бюджета одобрен и передан в Верховную Раду. Я думаю, что в ближайшее время он должен появиться на официальном ресурсе Верховной Рады Украины", - сказал Марченко.

По словам Марченко, проект бюджета является сбалансированным, реалистичным, а также дает возможности для развития.

Марченко также перечислил основные макропоказатели, на которых строился проект государственного бюджета.

"Они не изменились: это рост ВВП на 4,6%, инфляция - 7,3, среднемесячная заработная плата - 13,6 тыс гривен", - отметил Марченко.

Также, по его словам, доходная часть бюджета предусматривает 1,7 трлн грн, расходы - 1,3 трлн грн. Дефицит бюджета заложен на уровне 270 млрд грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

14 сентября, 2020 понедельник

13 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать