Кабмин принял проект государственного бюджета на 2021 год: что он предполагает

14 сентября, 2020, 18:01

Правительство приняло проект государственного бюджета на 2021 год на внеочередном заседании утром 14 сентября

Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, документ направлен в Верховную Раду, а его текст в ближайшее время станет доступен на официальном веб-ресурсе парламента.

По информации Министерства финансов, ключевыми приоритетами проекта госбюджета на 2021 год является повышение минимальной заработной платі, качественное образование, доступная медицина, вакцинация от COVID-19, помощь пенсионерам старше 75 лет, надежная оборона и безопасность, строительство дорог, закупка новых пассажирских вагонов, развитие культуры и спорта, масштабная цифровизация экономики, финансово состоятельные регионы.

Основные макропоказатели

Представляя документ, министр финансов Марченко отметил, что проект бюджета на 2021 год является сбалансированным, реалистичным и дает возможности для развития.

Что касается основных макропоказателей, то, по словам главы ведомства, от последнего пересмотра макропрогноза они остались неизменными.

"Они не изменились: это рост ВВП на 4,6%, инфляция - 7,3, среднемесячная заработная плата - 13600 гривен", - сказал Марченко.

Баланс государственного бюджета

По информации Министерства финансов, доходная часть бюджета предполагает 1,07 трлн грн, расходы - 1,3 трлн грн. Дефицит бюджета заложен на уровне 270,4 млрд грн, или 6% от ВВП, что на 1,5% ниже, чем в этом году.

Марченко отметил, по сравнению с 2020 годом предполагается рост доходов на 9,4%. При этом перераспределение ВВП через доходы государственного бюджета составит 23,5% против 24,3% в этом году.

"Мы не увеличиваем нагрузку на бизнес в условиях кризиса и не предполагаем рост существенное налоговых поступлений", - пояснил министр.

Добиться этого в правительстве планируют через "повышение эффективности НДС" - детенизацию работы таможенных органов и борьбу со схемными кредитам.

Марченко также добавил, что среднегодовой курс доллара, на котором рассчитывался бюджет, составляет 29,1 грн/$, и заверил, что этот курс был согласован с Национальным банком Украины.

Расходы бюджета: основные цифры

Согласно информации Министерства финансов, расходы на безопасность и оборону в 2021 году предусмотрены на уровне 267 млрд грн, в частности, 131 млрд грн - на зарплаты военным и охранникам.

Расходы на образование планируются на уровне 174 млрд грн; на медицину - 156 млрд грн, в частности, увеличение зарплат медикам на 30% и 19,4 млрд грн - на борьбу с коронавируса.

Расходы на социальную защиту населения планируются на уровне 324 млрд грн. В частности, на финансирование Пенсионного фонда Украины планируется выделить 204 млрд грн.

На программы поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрено 12 млрд грн, из которых на реализацию программы портфельных гарантий планируется выделить 10 млрд грн, а на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства - 2 млрд грн.

На финансовую поддержку регионов в проект бюджета заложено 9,4 млрд грн. Расходы на культуру в проекте госбюджета составляют 7,5 млрд грн, на спорт - 7,4 млрд грн.

На цифровизацию отраслей экономики планируется потратить 2,9 млрд грн. На строительство дорог - 155 млрд грн, а также 3,3 млрд грн на закупку 100 пассажирских вагонов для железной дороги.

Рассмотрение в Верховной Раде

По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова проект государственного бюджета на 2021 год Верховная Рада планирует рассмотреть уже 18 сентября, в эту пятницу.

Пока не известно, удастся ли правительству убедить депутатов принять проект без изменений в первом чтении. Как заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, Министерство финансов не проводило консультаций с профильным комитетом Верховной Рады по проекту государственного бюджета-2021.