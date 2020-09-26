Расследуются четыре причины трагедии с АН-26 в Чугуеве

26 сентября, 2020, 14:00

Правоохранители пока рассматривают четыре основные версии случившегося с учебным военным самолетом АН-26Ш ВВС ВСУ вблизи города Чугуева Харьковской области

Об этом днем в субботу, 26 сентября 2020 года, передает Государственное бюро расследований, информирует Эспрессо.TV .

Проверяются такие версии следствия:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

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Устанавливаются все обстоятельства катастрофы.

К расследованию привлечены Министерства юстиции Украины, а именно специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, Харьковского НИИ судебных экспертиз имени заслуженного профессора М.С. Бокариуса, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух", Государственного предприятия "Антонов", а также Главной инспекции Министерства обороны Украины.

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