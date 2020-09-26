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Espreso.tvОбществоРасследуются четыре причины трагедии с АН-26 в Чугуеве

Расследуются четыре причины трагедии с АН-26 в Чугуеве

Правоохранители пока рассматривают четыре основные версии случившегося с учебным военным самолетом АН-26Ш ВВС ВСУ вблизи города Чугуева Харьковской области

Об этом днем в субботу, 26 сентября 2020 года, передает Государственное бюро расследований, информирует Эспрессо.TV .

Проверяются такие версии следствия:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

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Устанавливаются все обстоятельства катастрофы.

К расследованию привлечены Министерства юстиции Украины, а именно специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, Харьковского НИИ судебных экспертиз имени заслуженного профессора М.С. Бокариуса, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух", Государственного предприятия "Антонов", а также Главной инспекции Министерства обороны Украины.

  • Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.
  • Днем было официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил , при его жизни борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.
  • Государственное бюро расследований начало расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).
  • Держбюро расследований дало номер телефона , по которому свидетели авиакатастрофы в Харьковской области могут присылать фото и видео.
  • По данным Службы безопасности Украины , за 5 минут до падения Ан-26 спрашивал посадку. Черный ящик, по состоянию на 10:00 субботы, 26 сентября, еще не найдено.
  • Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.
  • Сегодня, 26 сентября, в Украине - общегосударственный траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26.

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