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Espreso.tvОбществоШевченко назвал ожидаемые сроки получения Украиной транша МВФ

Шевченко назвал ожидаемые сроки получения Украиной транша МВФ

Глава НБУ Кирилл Шевченко рассчитывает на получение транша кредита МВФ в 2020 году

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Диалог с МВФ продолжается. Продолжение сотрудничества с Фондом - приоритетная задача. Украина постепенно продвигается в части выполнения обязательств перед фондом. Мы ожидаем, что следующий транш от МВФ поступит в этом году ", - заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко во время встречи с руководителями учреждений-членов Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI).

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"Хочу вас заверить, что Национальный банк будет оставаться вашим прогнозируемым и предсказуемым партнером. Вы не увидите никаких разворотов на 180 градусов в нашей политике. Наш мандат неизменен. Это обеспечение ценовой и финансовой стабильности, а также содействие развитию экономики", - подчеркнул глава НБУ.

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