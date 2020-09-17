Шевченко назвал ожидаемые сроки получения Украиной транша МВФ
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Диалог с МВФ продолжается. Продолжение сотрудничества с Фондом - приоритетная задача. Украина постепенно продвигается в части выполнения обязательств перед фондом. Мы ожидаем, что следующий транш от МВФ поступит в этом году ", - заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко во время встречи с руководителями учреждений-членов Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI).
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"Хочу вас заверить, что Национальный банк будет оставаться вашим прогнозируемым и предсказуемым партнером. Вы не увидите никаких разворотов на 180 градусов в нашей политике. Наш мандат неизменен. Это обеспечение ценовой и финансовой стабильности, а также содействие развитию экономики", - подчеркнул глава НБУ.
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- Напомним, Международный валютный фонд 10 июня одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.
- Украина официально получила первый транш МВФ в размере $2,1 млрд грн 12 июня.
- До конца года Украина рассчитывает на $700 млн Всемирного банка, $1,4 млрд от МВФ и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС, говорят в Минфине.
- По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, МВФ намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, однако когда ожидать следующий визит миссии, которая должна оценить прогресс правительства и НБУ в выполнении требований фонда, до сих пор не известно.
- Глава Совета НБУ Богдан Данилишин назвал "малореалистичным" базовый сценарий по получению Украиной двух траншей МВФ до конца 2020 года . Однако, по его словам, Украина может рассчитывать на один в 4 квартале этого года.
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