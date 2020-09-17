Шевченко назвал ожидаемые сроки получения Украиной транша МВФ

17 сентября, 2020, 19:08

Глава НБУ Кирилл Шевченко рассчитывает на получение транша кредита МВФ в 2020 году

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Диалог с МВФ продолжается. Продолжение сотрудничества с Фондом - приоритетная задача. Украина постепенно продвигается в части выполнения обязательств перед фондом. Мы ожидаем, что следующий транш от МВФ поступит в этом году ", - заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко во время встречи с руководителями учреждений-членов Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI).

Читайте также: МВФ требует от Украины гарантий независимости антикоррупционных органов

"Хочу вас заверить, что Национальный банк будет оставаться вашим прогнозируемым и предсказуемым партнером. Вы не увидите никаких разворотов на 180 градусов в нашей политике. Наш мандат неизменен. Это обеспечение ценовой и финансовой стабильности, а также содействие развитию экономики", - подчеркнул глава НБУ.

Читайте также: Сорвать транш МВФ: Гончаренко заявил, что лобби Коломойского в Раде добивается отставки министра финансов

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо